Některým rodičům už pracují nervy. Školky chtějí otevřít co nejdříve

Někteří rodiče předškoláků by rádi své děti co nejdříve viděli v mateřských školách, jiní mají obavy o zdraví svých dětí. Ostrou výměnu názorů zaregistrovalo vedení Znojma poté, co starosta Jan Grois zveřejnil na sociální síti informace o možném otevření školek ve Znojmě.

Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

První muž Znojma tvrdí, že se radnice bude řídit metodikou ministerstva školství. „Ta doporučuje školky otevřít 25. května. Něž školky otevřeme, musíme vyřešit několik problémů. V první řadě jak dodržet všechna současná hygienické pravidla. To je v mateřských školách těžší než ve školách základních,“ uvedl Grois. Péče o děti v době koronaviru: Koukalová otevřela v rodném Jablonci školku Přečíst článek › Netrpěliví rodiče by uvítali brzké otevření školek. „Je jasné, že je třeba řešit komplikace spojené se současnou situací a respektovat nařízení vlády. Nicméně zamysleme se nad tím, že riziko koronavirové infekce tu bude za měsíc, za půl roku a dost pravděpodobně až do nalezení léků či vakcíny. To budeme mít školky omezené nebo zavřené rok nebo dva,“ zlobil se například Pavel Karlík. ON-LINE ke koronaviru ZDE Opačně uvažuje Monika Krejčová. „Mám dva předškoláky. Myslím, že obavy budou ještě hodně dlouho trvat. Za mě tedy neotvírat. Ani od září a celou zimu co bude chřipková epidemie,“ myslí si žena. Čekání na jasné pokyny Na jasnější pokyny čeká ředitel Základní a mateřské školy Pražská Pavel Trulík. „Nyní zjišťujeme zájem ze strany rodičů. Musíme počkat, zda vzniknou nějaká kritéria podle kterých budeme děti opět brát,“ naznačil Trulík. Ostře se do starosty opřel Štefan Kulhánek. „Vážený pane starosto, jistě chcete dělat to nejlepší pro lidi, ale prosím, začněte používat rozum. Děti nikdy nebyly virem ohrožené, tak přestaňte zbytečně utrácet peníze za zbytečnosti. Už i tak jste jich ve vaší nevědomosti utratil dost. Pracujete pro lidi vašeho města a ne pro vaši vládu aby jste ukázal, jak vše dobře děláte,“ reagoval v diskusi na sociální síti Kulhánek. Stanislava Sajdlová: Téměř třetina žáků učebních oborů dělá “mrtvého brouka“ Přečíst článek › Starosta kroky vedení města hájí. „Vycházíme z doporučení lidí, kteří tomu skutečně rozumí. Preventivní opatření jsou proto, že děti fungují často jako bezpříznakoví přenašeči a přes ně se může virus dostat k rodinám a seniorům,“ reagoval Grois.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu