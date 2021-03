Vlivný jednatel firmy OKIM podnikající s auty ho přesto dostavěl. A teď už si vesele zařizuje interiér. V domě, který muž podle úředníků nemá šanci zkolaudovat, asi už neplánuje ubytovávat hosty jako v penzionu, jak dřív naznačoval. Využije ho spíš pro osobní účely. Velká rozloha stavení a jeho řešení však stavbu spíš než pro setkávání širší rodiny předurčuje k schůzkám Šáry s jeho přáteli z byznysové sféry.

Barák zabírá na pozemku o výměře skoro 8 tisíc metrů čtverečních i s terasou stovky metrů čtverečních. „V části blíže stávajícímu vjezdu na pozemek zřídili malou vinárnu,“ prozradil Deníku zdroj, který si přál zůstat v anonymitě a redakce jeho totožnost zná. Ze soukromé vinárničky je prý pěkný výhled z francouzského okna. Zajímavě to vypadá na zdech v už vybavené části domu. Jsou tam údajně trofeje exotických zvířat, pravděpodobně ulovených na africkém safari. V nelegální stavbě u Budyně už také měli složit velký dřevěný stůl ze starého masivu, který mohl vyjít přinejmenším na vyšší desítky tisíc.

V uplynulých dnech se v ostatních částech stavení na nábytek ještě čekalo. V části směřující k rybníku má být kuchyň. V baráku by se dalo nejspíš chodit i na chůdách, střešní konstrukci z trámů nechal podnikatel otevřenou. Šára dříve Deníku naznačoval, že chce mít ze stavby penzion. Bez razítka by si tu ale i přes svou „oraženost“ nejspíš nedovolil navrch ubytovávat, když už věc řešila také policie. Vypadá to spíš na víkendový či prázdninový dům. Nejspíš pro přátele než širší rodinu – vzhledem k tomu, že stavba má mít několik samostatných vchodů.

Případ řeší stavební úřad

Prakticky hotový dům včetně sadových úprav ve velké zahradě neunikl pozornosti odpovědných stavebních úředníků z Libochovic. Ti věc nadále řešili standardní cestou. „Bylo vydáno jedno z nutných usnesení. Oni se proti němu odvolali. Odvolání je teď na krajském úřadu,“ shrnul v uplynulých dnech stav řízení okolo žádosti Brůnové o dodatečné povolení stavby Dušan Oslej, vedoucí stavební úředník v Libochovicích.

Z krajského úřadu právě ve středu 3. března přišla zpráva, že odvolací řízení v této věci na odboru územního plánování a stavebního řádu skončilo. „Dnes dopoledne bylo rozhodnutí účastníkovi řízení odesláno datovou schránkou,“ potvrdil mluvčí hejtmanství Martin Volf. Vzhledem k tomu, že si ale adresát rozhodnutí ještě nepřečetl, na kraji zatím nechtěli sdělit, jak to celé dopadlo. Pokud by kraj potvrdil závěry z Libochovic, nešlo by se již odvolat k žádné jiné úřední instanci. Maximálně se obrátit na správní soud. Což by nakonec nebylo nic atypického. Jen v minulém roce konečné rozhodnutí v podobných stavebních věcech žalovaly jen v Ústeckém kraji na tři desítky lidí.

Načerno, ale houževnatě

Prodejci aut, potažmo jeho přítelkyni, podnikatelce v realitách, nedal rozhodující povolení k stavbě odbor životního prostředí roudnického městského úřadu. I proto, že v bezprostředně sousedícím chráněném území, v parku Dolní Poohří, přežívají v zeleni sycené Ohří desítky ohrožených a chráněných druhů organismů. Místo má navíc v katastru značku orná půda. Přesto se do stavby Miloslav Šára s Lenkou Brůnovou pustili, trvala jim necelé dva roky. Už zkraje si práce vyžádaly život jednoho z dělníků. Případem se kromě novinářů zabývala Česká inspekce životního prostředí i policie a naposledy i ombudsman.