Podle statistik Euromonitor International přijede jen do Prahy a Říma ročně přes devět milionů návštěvníků. Vzhledem k rozloze obou měst je ovšem hustota turistů u nás výrazně vyšší.

„Poměr mezinárodních příjezdů k počtu obyvatel je v Praze téměř sedm procent, což je přibližně dvakrát víc než ve Vídni a trojnásobek než v Budapešti,“ uvedl Zdeněk Vašata, konzultant společnosti Deloitte. Amsterodam sice hlásí rekordní nárůsty, podle analytiků je to však dáno také tím, že tamní letiště je populárním přestupním uzlem.

Nově v první desítce

I když velkou část koláče ubytovacích služeb dnes spolknou různé platformy sdíleného ubytování, oblibu Prahy pociťují i hotely. Loni padl rekord na trhu hotelových nemovitostí, kterých se zde zobchodovalo celkem za půl miliardy eur, v přepočtu zhruba za 13 miliard korun.

„To je nejvíc v historii, dvakrát tolik než průměr posledních pěti let. Je to poprvé, co se Česko v žebříčku hotelových investic dostalo mezi první desítku v Evropě, konkrétně na deváté místo,“ říká Bořivoj Vokřínek z poradenské společnosti Cushman & Wakefield.

Letos by podle něho objem obchodů s hotely mohl dosáhnout dokonce dvojnásobku, tedy 26 miliard korun. Na trhu je totiž k prodeji až desítka hotelů, například luxusní Carlo IV na Senovážném náměstí nebo Smetana Hotel, sídlící v renovovaném barokním objektu Pachtův palác na Starém Městě.

Do tří let přibudou nejméně tři velké hotely. Na Václavském náměstí se chystá znovuotevření secesního hotelu Evropa pod značkou W Hotels, dále probíhá přestavba Cukrovarnického paláce na Senovážném náměstí na hotel Andaz a novostavbou bude Hard Rock Hotel na Letné.

Záliba v objevování nových destinací stoupá hlavně díky dlouhodobému ekonomickému růstu, a tedy snazší dostupnosti cestování. „Po desetiletí bylo cestování zprostředkováváno hlavně profesionálními cestovními kancelářemi, což se nyní mění, zejména díky novým technologiím. Nezbytným cestovním nástrojem se stal smartphone, který významně zjednodušuje cestování samostatně a bez znalosti destinace,“ vysvětluje Vašata.

Změny zažívá také realitní trh. Obecně se zvyšuje zájem investorů o hotely coby investiční nemovitosti, protože cestovní ruch je stabilně rostoucím sektorem. Navíc hotely představují atraktivní alternativu vůči tradičním komerčním investicím, jako jsou kancelářské budovy a nákupní centra.

Zpomalující růst

Zároveň teď pražský trh nabízí dostatek hotelů na prodej. Dosavadní vlastníci vnímají, že hodnota nemovitostí za poslední roky výrazně vzrostla, přičemž růst už zpomaluje. Ziskovost navíc začínají brzdit stoupající náklady na hotelový provoz, a to zejména kvůli výdajům na personál. „Poptávka se tedy setkává s nabídkou, a tak obchodní aktivita roste,“ konstatuje Vokřínek. Loni změnily majitele například hotely InterContinental, Panorama, Don Giovanni nebo Penta Hotel Prague.

Většina investorů podle Vokřínka hotely kupuje s tím, že mají zájem jejich hodnotu výrazně navýšit. Obvykle počítají s velkými investicemi do renovací či se změnou značky nebo přivedením nového hotelového operátora, který na českém trhu dosud chyběl.

Například ikonický hotel InterContinental na Starém Městě koupili přes firmu R2G tuzemští miliardáři Oldřich Šlemr, někdejší spolumajitel České gumárenské společnosti, a spoluzakladatelé softwarové firmy Avast – Pavel Baudiš a Eduard Kučera. Kromě přestavby stávajícího hotelu, vybudovaného ve stylu brutalismu, plánují rovněž novostavbu, která by měla vyrůst na nároží ulic Pařížská a Bílkova. První odhady nákladů se pohybují kolem 765 milionů korun. Novým provozovatelem má být luxusní řetězec Fairmont, který je součástí mezinárodní hotelové skupiny Accor.

Rakouská developerská skupina UBM, jež právě přestavuje někdejší sídlo Investiční a poštovní banky na Senovážném náměstí, zase oznámila, že do Prahy přivede luxusní značku Andaz. Tu vlastní americká společnost Hyatt Hotels Corporation.