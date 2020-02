Začalo to jednou lodí, kterou si malý, dvanáctiletý Ondra našel na bleším trhu. A skončilo to největší sbírkou Lego Star Wars v České republice i v Evropě. Nyní už osmnáctiletý student stavební průmyslovky Ondřej Balšán vlastnoručně postavil a vlastní 620 setů Lego Star Wars.

Každý, komu je umožněno nahlédnout do patra v rodinném domě, kde se tyto modely nacházejí, zůstane v němém úžasu stát mezi dveřmi. Jen v pokoji s Lego Star Wars je více než 200 tisíc kostiček, dohromady po celém domě rodiny Balšánových je více než milion stavebních dílků.

Kdy jste začal se sbíráním Lego Star Wars?

Už jako malý jsem si hrál s Legem. Star Wars jsem začal sbírat ve chvíli, kdy jsem poprvé viděl film. Vím o Star Wars všechno. Prostě mě to chytlo a mým nejnavštěvovanějším obchodem se stala hračkárna.

Když se rozhlédnu kolem, připadají mi některé modely naprosto identické. Vy mě ale určitě vyvedete z omylu.

Každý je jiný. Vypadají sice podobně, ale nejsou. Jeden z modelů je složený například z odlišného počtu kostiček. To je nevýhoda u lega. Vyrábějí se reedice a rozdíl je například jen v tom, že jeden model má méně dílků a nebo nemá interiér.

Vlastníte 620 setů. Je sbírka kompletní?

Do kompletu chybí 150 setů, a to se každý rok vyrábějí nové a nové edice. A i kdybych se sebevíc snažil, sto z nich mít nikdy nebudu. Spousta z nich je tak stará, že se sehnat nedají. Některé se dávaly jako bonus zaměstnancům. Jiné byly vyrobeny v Americe a nepouštěly se k prodeji do Evropy. Běžný smrtelník je v obchodě nekoupí. A když jo, vyšlo by to na šílené peníze. Pak už je to jen o štěstí, že se někde objeví a já je získám. Je ale jeden vysněný set, který bych chtěl mít ve své sbírce. Jde o set Dropship. Ten bych vážně chtěl, ale obávám se, že bych musel mít obrovské štěstí.

Ve vašem případě nejde o koníčka, ale o pořádného koně, který leze do peněz…

Říkám vždy, že se nebudeme bavit o penězích. Jenže to k nim vždycky sklouzne, protože peníze k takovému koníčku patří. Je potřeba říct, že většina setů, které mám, je z druhé ruky. Navíc lego svou hodnotu neztrácí. Například jeden z ultimátních, tedy jedinečných setů před lety stál zhruba deset tisíc korun, dnes má hodnotu 180 tisíc korun. Ale ano, máte pravdu, že je to o penězích. Sety sháním na internetu, jezdím po bleších trzích, někdy mě kontaktují lidé, kteří mají stavebnice třeba jako dědictví. Když už to sesbíráte do tohoto množství, vybíráte si set a také jeho cenu. Musíte mít svou hranici, přes kterou už nepůjdete.

Já bych tahal kartu pořád, ale naši mě krotí. Jsou to uložené peníze, ale musíme platit složenky a jíst. Táta občas s nadsázkou říká, když utrácím, že budeme jíst plastové kostičky. Jsou i sety, které koupíme a zase prodáme. K výdělku pak něco přidáme a koupíme další lego. Jinak vlastně neutrácím, svůj první telefon jsem dostal před dvěma lety, kdy jsem šel studovat. A navíc nepotřebuji nejmodernější typ, stačí mi průměrný mobil. Je ale pravda, že se nedá sbírat víc témat, protože to by člověk musel být opravdu miliardář.

Je nějaký kousek ve vaší sbírce, který byste neprodal nebo nevyměnil?

Určitě ty, které jsme sháněli několik let. Pak i například set, který je motorizovaný. Ale je to složité. Spousta z těchto kousků má svůj příběh, a to mám moc rád. Mám například set, který patřil klukovi, který se rozešel se svou dívkou. A ta jako pomstu prodala celou jeho sbírku. Jeden ze setů k nám putoval až z New Yorku.

Nestavíte jen modely, ale také takzvaná dioramata. Můžete vysvětlit, co si pod tím mám představit?

Je to zdokonalení modelu. Stavba, která může mít rozměr metr krát metr, a je do ní zakomponováno několik setů. Tím vytvoříte sekvenci z filmu, například v lese se pohybují postavičky, nebo do toho dáte lodě. Můžete mít zelenou planetu, zasněženou planetu, ale musí to patřit k sobě podle Star Wars. Hrozný zážitek mám třeba ze Zlína. Výstava tam byla skvělá, ale byla tam paní aranžérka. A už, když jsem výstavu připravoval, chodila a říkala, sem bych dala to, sem zase tohle. Nakonec se mi jí podařilo zastavit. Tedy alespoň jsem si to myslel. Když jsem pak viděl fotografie, zjistil jsem, že dioramata opravdu přeskládala. Například k lodi ze šestého dílu mi dala figurku z jiného dílu. V tu chvíli jsem se opravdu styděl.

Kde všude vystavujete?

Už moc nevystavuji, protože jsem začal studovat školu a není čas jezdit po výstavách. Ale dá se říci, že jsme sjezdili téměř celou Českou republiku. Jednu z největších výstav jsme měli v Litomyšli nebo v Mikulově. Díky sbírce jsme se dostali tam, kam bychom se nedostali. Například v Litomyšli jsme byli v ložnici Bedřicha Smetany. Občas vás také překvapí místo, kde se výstava uspořádá.

V Ostrově jsme vystavovali Lego Star Wars v kostele. To jsme měli opravdu respekt. Čtyřikrát jsme volali, abychom si místo ujasnili. Bylo trochu divné postavit postavičku čerta vedle Panenky Marie… Kde jsem vlastně nevystavoval, je doma v Aši. Chtěli jsme doma vystavovat, jenže nejsou stoly nebo vitríny, není, kdo by to hlídal. Jediné, kde jsme vystavovali bylo u ašských baptistů při akci skládejte si s námi.

Lego Star Wars není jediné, které u vás doma je?

Je tady toho opravdu spousta. Mamka skládá vánoční město z lega. Táta zase sbírá angličáky, starý nábytek a mnoho dalšího. Je toho opravdu spousta. Za chvíli ani to jedno patro stačit nebude.