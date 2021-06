Jeden mrtvý, další nakažení. Do Domova důchodců Velké Hamry se vrátilo strašidlo onemocnění covid-19. Jen několik týdnů tady vydrželo nadšení z volnosti po jarní vlně pandemie koronaviru. Proočkovaní senioři opět přijímali návštěvy a chodili ven. Před několika dny tu zkolaboval jeden z klientů domova a musel být odvezen do nemocnice. Tam však zemřel. Muž na komplikace spojené s onemocněním podlehl přesto, že byl v lednu proti covid-19 naočkován. Informaci jako první přinesla ČTK.

Nákaza se poté prokázala u dalších klientů, ale i mezi personálem. Pozitivně testovaná byla i pracovnice takzvané přímé péče. Tedy ta, která se o seniory fyzicky stará. Zařízení je uzavřené.

Hygienici nyní zjišťují, jak se koronavirus do zařízení dostal. Návštěvy, které sem přicházely, musely být testovány na přítomnost viru, dodržovat se musela další nařízení, mimo jiné nošení roušek. „Očkovaní jsou všichni naši klienti. Bohužel, sedm zaměstnanců, mezi nimi i ti z přímé péče, očkování odmítlo i přesto, že jsem se je snažil přesvědčit,“ přiblížil ředitel domova Čestmír Skrbek. Není ovšem jisté, že virus do domu zavlekl někdo z personálu.

Podle vedení domova byl klient vzhledem ke svému věku v relativně dobré kondici. Bližší informace ale vedení domova odmítlo sdělit. I tak případ vyvolal otázku: Jak to, že zemřel očkovaný? Podle posledních poznatků to vypadá, že senioři ztrácejí protilátky výrazně rychleji než v případě mladších ročníků. Dokázaly to nejen zahraniční studie, ale i projekt obecně prospěšné společnosti Podané ruce.

Předběžné výsledky společností provedeného screeningu testování protilátek po očkování naznačují, že přeočkování 3. a další dávkou bude nejméně u seniorů v brzké době potřeba. Celkově bylo na přelomu dubna a května 2021 otestováno na protilátky proti covid-19 253 osob (177 žen a 76 mužů ve věku 16 až 83 let), které dostaly vakcíny Moderna (26) a Pfizer (227) v intervalu 14 až 132 dní po druhé dávce.

„Nejstarším věkovým skupinám byla druhá dávka podávána většinou v průběhu ledna či února, u některých i v prosinci. Naše testování však ukazuje, že v květnu již měla dané protilátky po očkování pod hladinou, která je výrobcem udávána za pozitivní, významná skupina v této kategorii,“ přiblížil ředitel společnosti Jindřich Vobořil. Proto se chce společnost v příštích týdnech zaměřit na testování látek hlavně u seniorů.

Očkování personálu

Jak už bylo řečeno, každý zaměstnanec domovů důchodců není proti covid-19 naočkovaný. Není toto cesta, jak se virus může dostat i k naočkovanému seniorovi? Shodná situace jako ve Velkých Hamrech panuje napříč domovy důchodců v Libereckém kraji.

Určité malé procento personálu se očkovat nechce. Například v domově důchodců v libereckém Františkově nedostalo vakcínu 78 procent personálu. „Někteří zaměstnanci nejsou očkování proto, že jim nebylo očkování doporučeno lékařem. A jsou i zaměstnanci, kteří očkování odmítli,“ doplnil ředitel domova Jan Gabriel.

I Liberecký kraj jako zřizovatel zařízení pro seniory je v tomto ohledu bez nástrojů, jak situaci změnit. „Jelikož je očkování nepovinné, znamená to, že je nepovinné i v zařízeních pobytových sociálních služeb,“ vysvětlil mluvčí hejtmanství Filip Trdla. Liberecký kraj prostřednictvím ředitelů svých příspěvkových organizací vyzval všechny jejich zaměstnance k očkování.

V domově v Českém Dubu mají sedm neočkovaných zaměstnanců. Podle vedení domova je ale vše v pořádku, protože se jedná o osoby, které covid prodělali a mají laboratorně potvrzené protilátky. „Zaměstnance jsem oslovoval individuálně a zároveň jsem všem předal otevřený dopis, který je k očkování vyzýval,“ přiblížil ředitel domova Radim Pochop.

Ten se snažil jít zaměstnancům příkladem a očkovat se nechal ihned v první vlně. „Přišlo by mi neférové, pokud bych jednal jinak. Očkování nelze nařídit, není žádná legislativní podpora. Je to věcí svědomí každého jednotlivce,“ dodal Pochop.

Domov ve Sloupu v Čechách hlásí 95 procent proočkovaného personálu, zbytek jsou podle ředitelky Dagmar Žaloudkové lidé, kteří trpí nějakým zdravotním omezením.

Už nyní se ale diskutuje o tom, jestli do budoucna půjde zapracovat opatření, například očkování proti nebezpečným virům, do pracovních smluv zaměstnanců sociálních zařízení pro seniory, a to například v rámci zákona o ochraně veřejného zdraví. V této záležitosti připravuje náměstek hejtmana pro resort sociálních věcí Libereckého kraje Petr Tulpa dopis na ministerstvo práce a sociálních věcí. Důvod? „Aby navrhlo adekvátní řešení,“ vysvětlil náměstek.