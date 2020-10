Prima má v rejstříku trestů několik záznamů, odsouzen byl mimo jiné za to, že pobodal jiného bezdomovce nůžkami, či za to, že v obchodním centru opakovaně rozlil kbelík s vlastními výkaly. Z vězení byl naposledy propuštěn vloni v květnu a brzy poté se vrátil ke svému agresivnímu chování. V Plzni, kde se usadil, se mimo jiné zabydlel u úřadu práce, kde napadal úředníky. Konfliktů měl ale mnohem více.

Letos na jaře ho plzeňský okresní soud poslal na dva a půl roku do věznice s ostrahou za to, že křivě obvinil plzeňské policisty z toho, že mu vyhrožovali a surově ho zbili, a také za to, že vyhrožoval pracovnici úřadu práce a členům tamní ochranky. Zároveň mu soud na pět let zakázal pobyt na území Plzně.

Prima se proti verdiktu odvolal ke Krajskému soudu (KS) v Plzni. První nařízené líčení se nakonec nekonalo, ale Prima na chodbě soudu zůstal věren své pověsti. Napadl redaktora Deníku, kterému nadával, opakovaně si ho fotil a natáčel a dokonce ho udeřil do ruky. Křičel i na člena justiční stráže či státního zástupce, kteří se ho snažili přimět ke klidu.

Napodruhé už se líčení uskutečnilo, přičemž KS zrušil rozsudek prvoinstančního soudu a rozhodl znovu. V případě vyhrožování úřednici dospěl KS k závěru, že nešlo o trestný čin, a tak postoupil případ k vyřízení Magistrátu města Plzně. Díky tomu se Prima dočkal snížení trestu, za mříže ale přece jen musí. „Obžalovaný byl odsouzen k úhrnnému nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání dvaceti měsíců, pro jehož výkon se zařazuje do věznice s ostrahou. Dále se mu ukládá trest zákazu pobytu na území okresu Plzeň-město, a to na dobu pěti let,“ informovala Deník mluvčí KS Lucie Jíchová. Proti tomuto rozhodnutí není přípustný další řádný opravný prostředek, pouze dovolání, o něm rozhoduje Nejvyšší soud.