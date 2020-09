Nálada, která korespondovala s tichým šumem Orlice, se přenesla i do útrob zámku, kde si s možným budoucím hejtmanem podal ruku i zámecký pán František Kinský. A i když jsou všichni rivalové a rozděluje je nejen politická příslušnost, ale i názorové neshody, v některých tématech se při hře ANO – NE, překvapivě shodli.

Kandidáti na hejtmana:

Jaromír Dědeček (ANO)

Martin Červíček (ODS+STAN+Východočeši)

Pavel Bulíček (Piráti)

Jiří Štěpán (ČSSD)

Zdeněk Ondráček (KSČM)

Pavel Bělobrádek (Koalice pro KHK)

Aleš Cabicar (Spojenci pro KHK)

Například v otázce, zda je Miloš Zeman dobrým prezidentem, zvedli všichni účastníci úterního setkání pověstnou červenou kartu. Tu zvedli i v případě otázky týkající se obnovení trestu smrti. Byly tu však i překvapivé odpovědi, například na dotaz, zda by po volbách šel někdo do koalice s hnutím ANO, překvapivě pro byl zástupce pirátů Pavel Bulíček.

Kandidáti na hejtmana měli možnost v kvízech otestovat své znalosti kraje a každý dostal i příležitost v krátkosti představit, co by jako hejtman v příštích čtyřech letech udělal pro to, aby se v Královéhradeckém kraji žilo nejméně tak dobře jako dosud.

Setkání se zúčastnila i starostka Přepych, Vesnice roku 2017, Zdeňka Seidelová. Na jedné straně vedení kraje za dosavadní práci pochválila. Ale zmínila i některé problémy: "Na co narážíme konkrétně u nás, to je sociální stránka. My v Přepychách máme takovou vizi, že bychom chtěli být vesnicí přívětivou pro všechny generace. Máme u nás Senior centrum a Domovy Dědina a vidím největší problém v tom, že se potýkají s nedostatkem finančních prostředků. Proto bych tady apelovala na větší podporu všech těchto sociálních zařízení, které se nám můžou starat o naše babičky a dědečky."

Redakce regionálních Deníků v úterý zahajuje sérii předvolebních debat, které se uskuteční ve všech českých krajích a zúčastní se jich lídři kandidátek do krajských voleb.

