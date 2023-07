/FOTO/ Prázdniny jsou v plném proudu, teploměry praskají horkem, sluníčko se jen občas schová za mrak a povolí skromnou dávku deště… Ideální čas pro každoroční letní pobyt rychnovského Centra Orion v příjemném „lesním“ táboře J. A. Komenského. Pětadvacet zdravotně postižených osob z Rychnovska, Kostelecka, ale třeba i Dobrušky, Vamberka či Nového Města nad Metují zde prožilo krásný týden doslova nabitý pestrou paletou zážitků.

Z letního pobytu. | Foto: archiv Centra Orion

Bez pomoci patnácti úžasných asistentů, kteří byli kdykoliv ve dne i v noci připraveni pomoci účastníkům se vším, co potřebují, by letní pobyt vůbec proběhnout nemohl. Děkujeme touto cestou Nadačnímu fondu Zeměkvět a Škoda Auto (v rámci Zaměstnaneckých sbírek), bez nichž by nebylo možné dostatek personálu zafinancovat!

A co všechno se v Bělči dělo? Tak třeba v neděli jsme se pomocí tetovacích razítek ozdobili květinami, lapači snů, ale i pavouky či lebkami, a odpoledne nám bylinkářka paní Soňa Mrštná pověděla mnoho zajímavého o rostlinách, prověřila náš čichový odhad a nechala nás pod svým vedením umíchat vlastní bylinkovou sůl.

V pondělí jsme vyhlásili týmovou hru poněkud zkrácenou deštěm, ovšem tahle sprška byla v horkém dni příjemným osvěžením. Odpoledne jsme se věnovali výrobě loutek a večer nás strhla báječná diskotéka oblíbeného DJe Fanánka.

V úterý se po ránu trochu sportovalo, zpívalo s kytarami apod. Po obědě nám dva sympatičtí pracovníci Lesů ČR vyprávěli o důležité práci v království stromů a na závěr předvedli i malý koncert lovecké hudby. Večer zpříjemnilo táborové kino.

Středa patřila celodennímu výletu do Slatiňan, kde jsme si prohlédli hřebčín, kočárovnu i sedlovnu, a pak si odpočinuli v zámecké zahradě, odkud se šlo do kavárny na zmrzku.

Čtvrteční dopoledne vyhnalo všechny větrem ošlehané námořníky do pramic na místním rybníku. A pak už vrcholily několik dní trvající přípravy na kreativní soutěž Běleč má talent. Ta vypukla po večeři a přesvědčila všechny pochybovače, že se to v řadách našich klientů hemží rozenými showmany.

Týden utekl jako voda a už tu byl pátek, den balení a odjezdu. Věříme, že všichni zúčastnění budou ještě dlouho vzpomínat na krásné společně prožité chvíle. Užitečné naplnění času zdravotně postižených osob a jejich přiblížení normálnímu životu je ostatně stěžejním posláním Centra Orion v Dlouhé Vsi.

Stále se snažíme hledat nové cesty, jak pomoci rodinám pečujícím o handicapované členy. Naše klienty vedeme k maximální možné soběstačnosti; letní pobyt v Bělči je významným kamínkem v mozaice tohoto procesu, jehož klíčovou součástí je trénink samostatného bydlení – samozřejmě s pomocí osobních asistentů. Tuto nesmírně významnou aktivitu můžete podpořit i Vy finančním příspěvkem na adrese www.darujme.cz/projekt/1207733. Děkujeme.