První velký rozmach ve výrobě obalových materiálů na potravu přišel až s antikou, kdy se ke slovu dostaly amfory – transportní obaly na sypké i tekuté zboží. Čím více se lidé začali vydávat na dlouhé cesty na lodích, tím více museli přemýšlet, jak potraviny zakonzervovat. Bez zajímavosti není ani fakt, že do 50. let 20. století byly obaly prosté obrázků i popisků. Když jste přišli do obchodu, většinou jste veškeré zboží dostali navážené do papírových obalů. Jenže s vynálezem zvaným lednička se všechno změnilo. Skončila doba chladných špajzů, spižíren a sklepů a začala éra hypermarketů. Lidé chtěli vědět, co kupují – přibyly popisky, a chtěli kupovat dobré zboží v lákavých obalech – přibyly obrázky a barvy.