Přečíst a vyměnit za jinou – právě k tomu slouží nově instalovaná Knihobudka, kterou najdete v krásném prostředí zámeckého parku v Rychnově nad Kněžnou u dětského hřiště. Na její výrobě se podíleli společně s asistenty lidé s handicapem z Centra Orion a práce jim trvaly téměř rok.

Nová Knihobudka v Rychnově nad Kněžnou. | Foto: Miroslava Červinková

Při práci na Knihobudce jsme se snažili zapojit klienty v co nejširší míře - na kvalitě výrobku je to možná trochu znát - o to více se ale při výrobě naučili, a hlavně - o to větší měli radost z hotového díla.