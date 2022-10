Výstava bude otevřena od 9 do 17 hodin, v neděli do 16 hodin. Co všechno bude k zhlédnutí? Spousta ovoce, zeleniny a květin. Také včelaři, drobní chovatelé, kaktusáři, ornitologové, bylinkáři, mykologové a další si přijdou na své. Vše v krásném aranžmá, doplněné zurčícím potůčkem, jezírkem s vodní kaskádou a světelnými efekty. Proběhne i tradiční soutěž o nejlepší misku ovoce, opět bude fungovat i odborná poradna.