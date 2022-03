Žáci tančili na plese. Ředitel ošerpoval i studenty, kteří již maturitu získali

/FOTO/ Dlouhá kovidová doba nás uzavřela nejen ve svých domovech, ale paralyzovala i tak oblíbenou kulturu. Proto není divu, že když už to jen bylo možné, že jsme se jí zase naplno začali bavit. A tak se opět po dlouhé době rozezněl sál Kulturního domu v Dobrušce taneční hudbou. To zde první březnový pátek pořádala Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum z Dobrušky svůj Reprezentační ples školy. Šlo vůbec o první dobrušský pokovidový ples. A zrovna to byl ples, kdy byli ošerpováni studenti končících ročníků, které za pár měsíců čeká maturita nebo závěrečné zkoušky.

Maturitní ples SŠ – PVC Dobruška. | Foto: Jana Melicharová