Zhlédněte exkluzivní historickou fotogalerii hradeckých trolejbusů. „Tyhle trolejbusy si moc dobře pamatujeme, jezdily jsme s nimi jako malé holky do školy,“ vzpomínaly dvě starší dámy stojící u snímků z šedesátých let na výstavě hradeckého dopravního podniku v roce 2019, kdy expozice mapovala výročí 70 let trolejbusů v Hradci Králové. Nejen ty, ale i novější snímky trolejbusů zahrnuje naše zmíněná webová galerie.

Retro trolejbusy v Hradci Králové. | Foto: DPM HK