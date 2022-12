Je tomu pár dní, co nás navštívil první záchvěv paní Zimy. Ve městě poprašek, který z ulic ale rychle vysublimoval. A z trávníků o něco déle. No, snad se ještě zima s chumelenicemi sněhu dostaví v plné kráse. A než se tak stane, vezměte za vděk několika připomenutími, jak to vypadalo 28. 1. 2006 v Deštném v Orlických horách.