Starosta Jan Skořepa jí předal pamětní medaili města a pak následovalo mimořádně pozorně vnímané přijetí víc než padesátkou studentů, spojené s téměř dvouhodinovou besedou. Během ní mimo jiné podala svědectví o svém spoluvězni Karlu Poláčkovi.

„On už do Terezína nepřišel v nějaké velké kondici, nebyl sportovně založený. V Terezíně měl přednášky, na několika jsem byla, dokonce mně dvakrát dal lísteček, že můžu do sprch. V Terezíně byl mezi Čechy jako spisovatel známý a oblíbený, ostatně tam byly světové kapacity, a dělaly nejhorší práce. Já jsem Poláčka viděla těsně předtím, než nastoupil do transportu, byl tak zubožený, když odjížděl, kost a kůže. To byla ruina.“

Josef Krám