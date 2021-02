Trutnovsko se od dnešní půlnoci na pátek 12. února uzavírá. Vláda zde kvůli šíření onemocnění Covid-19 omezila volný pohyb osob. Lidé, kteří v okrese Trutnov bydlí, mají zakázané ho opouštět. Lidé z jiných okresů sem nesmí vjíždět. Výjimky mají pouze lidé cestující za prací, k lékaři, do školy, na úřad, pohřeb či svatbu nebo pro zajištění nezbytné péče o příbuzné či zvířata.

Na Trutnovsku v úterý 9. února začala pomáhat s testováním armáda. Mobilní odběrový tým například přijel na dobrovolné testování do Malých Svatoňovic. | Foto: Deník/Michal Fanta

- Jaké potíže vám toto vladní opatření přinese?

- Cestujete mezi trutnovským a okolními okresy pravidelně? Bude pro vás složité získat potvrzení, abyste na zakázané území mohli vstoupit, nebo naopak z něho odjet?

- Jste z jiného okresu a máte na Trutnovsku chatu či chalupu a nyní se do ní nedostanete?

- Chystáte se na běžky a trasy křižují hranice Trutnovska, Semilska i Královéhradeckého a Libereckého kraje? Budete to nějak řešit?

- Myslíte si, že se uzavřené Trutnovsko rychleji "uzdraví" a zamezí se šíření onemocnění?

- Co byste vzkázali všem, kterých se toto opatření týká?