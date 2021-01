/FOTO/ V době nouzového stavu je Dům dětí a mládeže mimo provoz, a tak v Týništi vymýšlejí jeho pracovnice aktivity venkovní, aby rodiny s dětmi měly nějakou zajímavou motivaci.

Foto: DDM Týniště nad Orlicí

Po velké vánoční hře, kdy bylo 24 herních karet rozmístěno na téměř všech cestičkách vedoucích z Týniště do lesa, jsme se v lednu zaměřili na okruhy. Hned 1. ledna jsme zprovoznili Tříkrálovou cestu, která seznamuje s putováním třech králů, a na každém stanovišti jsou drobné úkoly pro děti. Cesta je asi 2,5 km dlouhá a vede lesem. Původní plán byl na 14 dní, ale vzhledemk zájmu jsme ji prodloužili až do 24. 1. Souvisí to i s podporou Tříkrálové sbírky, která je letos pouze online, anebo lze přispět v Týništi na Městském úřadě či v lékárně na náměstí právě do tohoto data.