Všichni si děláme pohodlí na své sedačce, protože na nás čeká dlouhá cesta, která bude končit v místě, jehož název zná každý z nás a okolo něhož je spousta řečí a dohadů. Ty naštěstí nemohou nijak ohrozit naše těšení na čas, který strávíme v Čapím hnízdě. Cestou ještě přibíráme další účastníky v Opočně, Hradci Králové, ale i dvě účastnice v Praze.

Po příjezdu nás vítá čapí rodinka svým klapotem a taky milá paní průvodkyně. No a protože naše velká parta čítá 68 osob a dva vodicí a jednoho asistenčního psa, jsme rozděleni do dvou skupin a začínáme naší prohlídku rozlehlého areálu. Při procházce po místě se dozvídáme spoustu zajímavostí o celé historii tohoto místa, která sahá až do 12. století, ale i o výstavbě toho všeho, co si můžete užít v současnosti.

Najdete tu rybník, krásně upravené každé místečko zde, hřiště na trénování drezůry koní, ale i zvířata, která se hlavně díky lidem stala hendikepovanými a v přírodě by neměla šanci přežít. Seznámíte se tady i se zástupci zvířecího světa z různých kontinentů. Zašli jsme si prohlédnout i Čapí hnízdo, jehož výška je 12.5 metrů a když stojíte uvnitř působí na vás jeho prostor bezpečně a tak není divu, že tato stavba je právem dominantou toho všeho.

Naše průvodkyně nám prozradila, že uprostřed je výborná akustika a protože v životě se má vyzkoušet všechno, společně jsme si zde zazpívali Pec nám spadla. Přiblížil se čas oběda a pro nás už bylo prostřeno v bistru. Nemohla chybět ani káva se zákuskem a zbyl i čas, který si už každý z nás mohl užít podle svého. Počasí nám i tentokrát přálo a tak, když se přiblížila doba našeho odjezdu, na cestu domů nás opět vyprovázela čapí rodinka, ale i naše dvě milé průvodkyně.

Na zpáteční cestě někteří z nás usnuli, někteří probírali dnešní chvíle, ale v Dobrušce jsme se ani neloučili, vždyť na nás čekají další zážitky, z našich připravovaných akcí. Zváni na ně jste i vy všichni ostatní. Jsme moc rádi, že i v tento den se nám povedlo, aby si společné chvíle užívali hendikepovaní, senioři, ale i rodiče s dětmi. Žijeme tady všichni na jednom světě, tak proč si ho užívat jen vedle sebe, když si ho můžeme užít spolu! A o to se spolky DOTEKY NADĚJE, z.s. a Senioři ČR z.s., Městská organizace Dobruška snaží ze všech sil. Na nové zážitky s vámi se těší Renata, Xanto a Petr Tojnar.

Renata Moravcová