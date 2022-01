Máte letos v plánu vyrazit na svah s novými lyžemi, ale není vám úplně jasné, podle čeho vybírat? Nadcházející víkend od 14. do 16. ledna máte poprvé možnost účastnit se největšího testování lyží v Česku. V Krkonoších na Svatém Petru bude k testování připraveno přes 400 lyží od 16 značek. Během dne tak můžete projet tolik lyží, kolik jen stihnete. Jednoduše přijedete do depa, kde na vás budou čekat stovky lyží od hromady značek. Vy jedny lyže vrátíte a jiné si půjčíte. A tak to můžete dělat celý den od 8.30 do 16.00 hodin. Ti nejzdatnější z vás stihnou za den třeba i 15 až 20 modelů. Při testování určitě poznáte, který typ lyže a značky vám opravdu sedí.