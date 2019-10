/FOTO/ Petrovické vinobraní dospělo do 6. ročníku. Možná i díky předešlým úspěšným letům se na něm sešlo k degustaci a posezení s přáteli na dvě stovky milovníků vína.

Vůně vína a cimbálovka. Morava dorazila do Petrovic. | Foto: archiv organizátorů

Akci, konanou 21. září, tradičně zahájil historický průvod, který z Petroviček do Petrovic prošel za doprovodu dudácké skupiny Grál k obecnímu domku, který se v tento den změnil ve vinný dvůr. Jeho slavnostním otevřením byla zahájena degustace vín z různých vinařských oblastí tuzemských i zahraničních. Grál dále pokračoval v bloku historických instrumentálních skladeb a písní. Mnohé překvapil, když vyzval přítomné, aby se šli jeden ze středověkých tanců naučit. Dva páry, které výuku zvládly, sklidily oprávněný potlesk. Zatímco se na improvizovaném pódiu střídaly hudební skupiny, v programu navázala skupina historického šermu REGO z Vrchlabí. Předvedla scénku ze svého repertoáru a pobavila diváky šermířskými kousky. Následoval blok lidové hudby v podání cimbálové muziky Pavla Šafaříka z Uherského Hradiště. Ani po čtyřech hodinách je publikum nechtělo nechat odejít a vynutilo si bouřlivým aplausem přídavek. Závěr patřil jaroměřským Čokoli, kteří se do Petrovic rádi vracejí. Po setmění byla do toku známých melodií vložena pauza pro dech beroucí ohňovou show v podání skupiny Draconalis. Ti, kterým se domů ještě nechtělo, se po skončení hudební produkce sesedli a bavili ve vinném dvoře dlouho do noci. Po celé odpoledne byl pro děti k dispozici velký skákací hrad.