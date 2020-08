Sokol Lupenice se připravuje na 55. ročník Volejbalové Lupenice. Zatímco pořadatelé zrušili turnaj v Dřevěnici na Jičínsku, v Lupenici zatím přípravy jedou podle plánu. „Budeme dělat maximum, aby se turnaj od 21. do 23. srpna uskutečnil. Nezbývá nám než doufat, že nám plány nezhatí vyšší moc,“ říká starosta lupenického Sokola David Čižinský.

Lupenice láká příznivce volejbalu. | Foto: Deník

Obdivuhodná je i sokolská a volejbalová solidarita. Dřevěničtí hlásají na svých sociálních sítích: „Když to nejde v Dřevěnici, tak to půjde v Lupenici!“. Extraligové volejbalové týmy si zase domlouvají exhibiční přípravné zápasy. Do Lupenice přijedou týmy Odolena Vody, Brna a Zlína. V sobotním turnajovém programu se mohou diváci těšit na zápasy těch nejlepších českých volejbalistů. Účast extraligových týmů vznikla jako podpora Sokolu Lupenice, který se na konci června potýkal s následky povodní způsobených přívalovými dešti. Ve sportovním areálu byly skoro tři metry vody a ani nejodvážnější si netroufali odhadnout, jestli se letošní turnaj vůbec uskuteční.