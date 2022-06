Akci předcházela řada problémů, aby se čištění řeky mohlo uskutečnit. Chyběl sponzor, nebyly lodě, finanční náklady odradily řadu účastníků. Nakonec, coby deus ex machina, pomocnou ruku nabídl vedoucí 5. oddílu vodních skautů a skautek z České Třebové Olda Pešina, který zajistil a dovezl zdarma 7 lodí, k nimž přibyly 3 ve vlastnictví účastníků. Tak se 17 vodáků se suchozemskou podporou 6 lidí vydalo na očistnou plavbu, aby vrátili řece krásu a bezpečnost romantických letních projížděk bez nevzhledných předmětů, co do vody nepatří.