Akce se konala opět pod záštitou náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje Mgr. Arnošta Štěpánka, MBA a podpořily ji i Královéhradecký kraj, město Hradec Králové a firmy ŠKODA AUTO a.s.; C.S.CARGO, a.s.; PORSCHE Česká republika, s.r.o.; Porsche Hradec Králové; Alca plast, s.r.o.; RICOM gas, s.r.o.; Fa RENE, a.s.; Schrack Technik spol. s r.o.; Grohe ČR s.r.o.; Hansgrohe CS s.r.o.; Berner spol. s r.o.