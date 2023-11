Byl úterní večer 7. listopadu 2023, kdy navštívil malou vesničku Hlinné v podhůří Orlických hor významný baletní mistr, choreograf, tanečník i herec Vlastimil Harapes.

Vlastimil Harapes na besedě v Hlinném. | Foto: archiv Josefa Kučery/Natura Hlinné

Přijel společně s moderátorem Jindrou Novotným. Zajímavé povídání Vlastimila Harapese o sobě, o uměleckém životě a o všem, co s tím souvisí, bylo zajímavé. Moderátor Jindra Novotný se dotazoval na věci, které člověka ani nenapadnou. Celkem často se dotazovali i návštěvníci besedy. Vlastimil Harapes si s nimi dokonce i zazpíval a přečetl jim několik dopisů, které dostal od svých příznivců.

Po besedě se ochotně podepisoval na podpisové kartičky, které od pořadatele dostali účastníci zdarma ke každé vstupence. S některými se i vyfotil.

Představovali jsme si ale větší návštěvnost. 18 platících návštěvníků je i na tak malou vesničku, jakou je Hlinné, opravdu málo. Ti, co nedošli, přišli o hodně. Ti, co přišli, nelitovali. Snad to bude příště lepší.