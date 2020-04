V pátek začínají Velikonoční svátky a tak bychom vám rádi popřáli, ať si je i letos užijete radostně, i když budou bohužel úplně jiné, než všechny předešlé.

Radovat se z toho, že nám je dopřáno užít si svátky jara ve zdraví, se slunečnými paprsky, s ptačím koncertováním a radosti ze života a se spoustou telefonátů a emailů od těch, kteří na nás myslí, i to je hodně a tyto všechny dárky bychom měli přijímat s velkou pokorou.

Takže i my se přidáváme k těm, kteří na vás myslí a jsou s vámi, i když zatím jen ve vzpomínkách, ale už to nebude trvat snad dlouho a my naše životy rozjedeme opět naplno.

Právě na čas, který si budeme na výletech a dalších akcích, které pro vás připravíme společně užívat, se na vás všechny moc těšíme.

Spolek Doteky naděje

Senioři - Městská organizace Dobruška

Renata Moravcová a Xanto