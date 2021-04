Veletrh jsme měli z organizačních důvodů zkrácený, uskutečnil se od 17. do 18. března. Letošní veletrh neprobíhal zcela běžným způsobem. Obvykle se totiž koná v Praze na Výstavišti Holešovice, ale letos se uskutečnil pouze přes obrazovky našich počítačů, tedy online. Organizátoři vše zvládli na výbornou i s technickými problémy, které občas nastávaly.

Na veletrhu se sešlo mnoho různých fiktivních firem z 9 států Evropy. Fiktivní firmy nabízely například pobytové zájezdy, sladké pokrmy, léčiva aj.



Velice nás mrzelo, že jsme nemohli jet do Prahy a vyzkoušet si vše, co k veletrhu patří, např. výzdobu stánků, ukázku výrobků, přípravu daňových dokladů, faktur a dalších evidencí. Ostatní firmy, které prezentovaly svůj sortiment, měly vše do detailu krásně připravené a zpracované a byly pro nás inspirací pro další práci v rámci fiktivní firmy.

Celá akce byla pro nás velmi poučná a užitečná, protože jsme si vše vyzkoušeli a zjistili, co všechno obnáší provozovat vlastní firmu, zvláště v této době.



Chtěli bychom poděkovat panu Jaroslavu Tmějovi a paní Janě Nunvářové, kteří nám byli velikou oporou a pomohli nám zvládnout přípravu na veletrh.



Studenti 3. A, OA TGM Kostelec nad Orlicí