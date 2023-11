/FOTO, VIDEO/ V letošním roce se opět rozzářil v Petrovičkách u Týniště nad Orlicí vánoční dům. K výzdobě se po dvouleté pauze vrátil její autor Milan Bartoš a dům slavnostně rozsvítil dne 25. listopadu v 17 hodin. Výzdobu oproti poslední sezóně v roce 2020 téměř zdvojnásobil.

Vánoční dům v Petrovičkách se opět podařilo rozsvítit | Video: YouTube

Letos se můžete přijet podívat na 56 630 LED žároviček. S kamarády z vesnice postavili betlém a společně na výzdobě zahrady a domu pracovali 420 hodin. Každý den podává domácí svařák a pro děti má připravený čaj, cukroví a i nějaké bonbony. Pro širokou veřejnost připravil krásné video, které je možné vidět na sociálních sítích (Facebook, Instagram a YouTube) Vánoční dům v Petrovičkách, kde je aktivní a snaží se rychle odpovídat a sdělovat aktuality.

Advent v Pohoří začne už v pátek, za zpěvu koled a rozsvícení vánočního stromu

Dům svítí každý den od 16.30 do 22.00 hodin, až do Tří králů. A vy se můžete přijet podívat sami. Pro lidi, kteří míří brzo ráno Z nebo naopak DO práce, se rozhodl svítit ještě v ranních hodinách od 5.00 do 7.00 hodin. V poslední „osvícené“ sezóně se podle slov pana Bartoše přijelo podívat na vánoční dům téměř třináct tisíc lidi z celé republiky, ale byly mezi tím i návštěvy ze světa. Na počet letošních návštěvníků je zvědavý sám pan Bartoš a na co je zvědavý nejvíce, tak z jaké největší dálky to bude.

Podívejte se, jak loni zářil dům i stromy ve Skršicích:

Zdroj: Deník/Jana Kotalová