Marian Kubala ve svých úvodních slovech před zaplněným sálem nejdříve poděkoval bývalému řediteli, kterému zatleskal celý sál ve stoje, za jeho práci a pak přivítal všechny studenty školy, a to ty stávající i ty úplně nové. Na nového ředitele pak navázal zástupce města Dobrušky místostarosta Miroslav Sixta. Ten připomenul, že Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum neodmyslitelně patří do Dobrušky a že je rád, že si téměř sedmdesátka nových studentů vybrala právě tuto školu. A jaký je pohled nového ředitele Mariana Kubaly na budoucnost „jeho“ školy:

„Vím, že to nebude jednoduché. Škola má díky bývalému řediteli Voborníkovi laťku nastavenou hodně vysoko. Proto budeme určitě pokračovat v současném trendu školy, kde jsou pro nás nejdůležitější spokojení studenti, jejich rodiče i zaměstnanci, což v dnešní době není vůbec jednoduché. V oblasti investic chceme opravit střechy, dovybavit odborné učebny, také se staneme certifikovaným metrologickým (měření technických a fyzikálních veličin) pracovištěm pro kalibraci měřidel. Dále musíme udržet krok s IT technologiemi. Poměrně velkou investicí, která nás čeká, je již rozpracovaný projekt, který zásadně změní nejen vzhled školy, ale také její další fungování. Je to fotovoltaická elektrárna. Tento projekt se již blíží ke schvalovacímu řízení, nicméně, když se to podaří, a já věřím, že ano, střechy naší školy pokryjí fotovoltaické panely. I toto je jedno z opatření, kterým se snažíme bojovat proti energetické drahotě, která, jak víte, dopadá na nás na všechny a která již byla pro mnoho firem likvidační. Pro nás byl 270 % nárůst energií dost bolestivých zásahem do chodu školy, ale my se jen tak nedáme. Samozřejmě, šetřit musíme, nikdy však ne na úkor vzdělávání. Jsme odbornou střední školou převážně se strojírenskými obory, proto musíme nechat studenty pracovat na strojích a poskytnout jim ty nejlepší podmínky pro vzdělávání. Pokud máme vzdělávat, tak naplno i bez ohledu na úsporná opatření.“

Jana Melicharová, SŠ – PVC Dobruška