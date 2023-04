S jarem se rozjíždí i nová návštěvní a kulturní sezona Nového Zámku v Kostelci nad Orlicí. I tentokrát se máte na co těšit.

František Kinský před Novým zámkem. | Foto: Kinský Art Media

V sobotu 1. dubna se v Čechách opět otevřou hrady a zámky. Své rodové sídlo, které je jedním z významných kulturních center regionu, otevře i František Kinský, majitel Nového zámku v Kostelci nad Orlicí. O Velikonocích se sem můžete vypravit do svátečně vyzdobené stálé expozice, o dubnových víkendech do Galerie Kinský na výstavu Výtvarné jaro Unie výtvarných umělců Hradec Králové. Tu za finanční podpory Královéhradeckého kraje na konci května vystřídá velká výstava uměleckého fotografa a portrétisty Jadrana Šetlíka.

V sobotu 15. dubna v Zrcadlovém sále vystoupí Kinsky Trio Prague s hostem Cyrilem Höschlem, významným českým psychiatrem, univerzitním profesorem a popularizátorem vědy. Obě provedení programu Velikonoce s Františkem Kinským a klavíristou Matyášem Novákem v termínu 2. dubna jsou zcela vyprodaná. Ale s hrabětem Kinským se jeho příznivci mohou setkat ve čtvrtek 1. června, kdy v areálu zámeckého parku přednese Vivaldiho sonety k houslovým koncertům Čtvera ročních dob. Ty zahraje houslový virtuos Pavel Šporcl. V rámci koncertu se představí také hobojista Vilém Veverka, sólisty doprovodí ansámbl Barocco sempre giovane. V pátek 23. června na stejné letní scéně se svým Big Bandem vystoupí swingový zpěvák Jan Smigmator. Doveze program Murphyho zákon.

V sobotu 1. dubna se v zámku Kinských opět otevře stálá expozice s názvem Život v biedermeieru. V dubnu sem můžete zavítat o víkendech od 10:00 do 16:00 hodin. Ve dnech 6. – 10. dubna ve stejném čase budou mít návštěvníci možnost procházet se s průvodcem velikonočně vyzdobenou expozicí. „Třináct komnat se speciálními velikonočními aranžemi zámeckých floristek v minulém roce potěšilo přes sedm set návštěvníků. Tato událost se u nás pomalu stává tradiční, ale dekorace a květinové vazby, které umocňují krásu biedermeierských interiérů, jsou pokaždé nové a jiné,“ upřesnil majitel zámku František Kinský.

V prvním patře Nového zámku mohou návštěvníci zavítat do Galerie Kinský. Třináct komnat výstavních prostor se veřejnosti otevře vernisáží výstavy Unie výtvarných umělců Hradec Králové v pátek 31. března v 17 hodin. S touto unií, která sdružuje na osm desítek výtvarníků z Královéhradeckého kraje, galerie Františka Kinského spolupracuje již deset let. Někteří z členů tu za tu dobu podnikli i velké samostatné retrospektivní výstavy (Pavel Matuška, Zdeněk Šindler). Jejich výstavu Výtvarné jaro návštěvníci mohou zhlédnout od 1. dubna do 17. května. Od 28. května do 30. října pak bude v Galerii Kinský k vidění rozsáhlá výstava s názvem Jadran Šetlík: Průřez životní tvorbou. Výstava významného uměleckého fotografa a portrétisty se uskuteční za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

Na prohlídky zámku s hrabětem Kinským, oblíbeným průvodcem dokumentárního cyklu České televize Modrá krev, se stojí fronty. Velký zájem je i o svatební obřady, při kterých majitel kosteleckého zámku coby zastupitel města sám oddává. Jeho programy s klavíristou Matyášem Novákem jsou až do června beznadějně vyprodané. „Program Velikonoce, který uvedeme s Matyášem v neděli 2. dubna v 15:00 a v 18:00 hodin v Zrcadlovém sále navazuje na naše společné komponované pořady, které jsme z našeho zámku vysílali v době lockdownu. Budu v něm vyprávět o Velikonocích jako o významném křesťanském svátku, o velikonočních symbolech, svatém týdnu i o pomlázce a koledování, a také o tom, jak prožíváme Velikonoce u nás doma. Zkrácenou verzi programu provedeme také pro II. stupeň základních škol,“ řekl František Kinský.

Za programem Tváří v tvář, který zahrnuje prohlídku zámku v jeho doprovodu, klavírní recitál Matyáše Nováka a ochutnávku vín řady Ferenc Liszt, přijíždějí lidé z celé republiky i ze sousedního Slovenska. Provádí se o vybraných nedělích v 11, ve 14 a v 17 hodin a na dlouhé měsíce dopředu je zcela vyprodaný.

Za osobností hraběte Kinského se jeho příznivci ale mohou vypravit i ve čtvrtek 1. června. V 19:30 v areálu zámeckého parku agentura KINSKÝ Art Media uvede program s názvem Bacha na Vivaldiho, který je speciálně sestavený pro uvedení v zámku Kinských. V první polovině koncertu zazní barokní koncerty J. S. Bacha a A. Vivaldiho pro hoboj a housle, a také překrásný dvojkoncert d moll pro housle, hoboj, smyčce a continuo BWV 1060r J. S. Bacha v podání špičkových sólistů: houslisty Pavla Šporcla a hobojisty Viléma Veverky. Ve druhé polovině večera Pavel Šporcl zahraje Vivaldiho Čtvero ročních dob. Autorovy sonety mezi jednotlivými houslovými koncerty přednese sám majitel zámku František Kinský.

Zhruba o tři týdny později (v pátek 23. června) na stejném pódiu vystoupí Jan Smigmator se svými Big Bandem. Doveze program Murphyho zákon. Swingového zpěváka Jana Smigmator čeká 29. dubna tohoto roku debut v proslulé new-yorské Carnegie Hall, kde v minulosti debutoval také houslista Pavel Šporcl a klavírista Matyáš Novák, kterého agentura KINSKÝ Art Media Františka Kinského zastupuje.

Z Nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Pozvánka.Zdroj: Kinský Art Media

Novou koncertní sezónu v Zrcadlovém sále zahájí v sobotu 15. dubna KINSKÝ Trio Prague. Přední české trio ve složení Veronika Böhmová – klavír, Lucie Hůlová – housle a Martin Sedlák – violoncello od roku 2004 se souhlasem rodiny Kinských nese ve svém názvu jméno tohoto aristokratického rodu. Hostem programu bude Cyril Höschl, významný český psychiatr, univerzitní profesor a popularizátor vědy. Koncert začíná v 19:30 hodin.

Při procházce zámeckým areálem se návštěvníci mohou na dobrou kávu, domácí kuchyni i dorty zastavit ve zdejší Toniově zámecké kavárně, která rovněž zajišťuje občerstvení v rámci pořádaných koncertů.

„A další multižánrové programy chystáme na podzim. Chybět samozřejmě nebude ani oblíbený Food festival. Ten letos připravujeme na sobotu 2. září. Těšíme se na všechny naše stálé návštěvníky a posluchače i na ty, kteří se k nám chystají poprvé. Kultura je služba lidem, a proto jsou krásné chvíle a zážitky našich hostů smyslem našeho poslání a námi iniciovaných aktivit,“ dodal František Kinský.

Jana Dioszegi, Kinský Art Media