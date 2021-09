Ve večerních róbách se prošly skorohvězdy po červeném koberci v apartních botičkách zn. Gumáky. Hlavní cenu "Houdkovickou renetu" nečekaně získal Tomáš Magnusek za nejlepší film a byly rozdány i další ceny vtipné ceny. To již byla tma. Tak se na plátně objevily první minuty filmu. Diváci s napětím sledovali děj. Hlavní hrdinové filmu si opravdu prožívali skvělé vysněné zážitky. Konec filmu byl zpestřen jednou z posledních epizod, a to odjezdem cestovní kanceláře Urnatour. Právě zde si zahrály seniorky z nedalekých obcí, které také připravovaly místní filmový festival. Premiéra letního kina i filmu se vydařily. Od diváků přicházely kladné ohlasy. Děkujeme všem, kteří se podíleli na zdárné přípravě i chodu této nové akce.

Filmová trilogie Bastardi, seriál Stopy života nominovaný na Českého lva nebo rodinný seriál Čechovi, to je jen malý výčet z tvorby Tomáše Magnuska. Jelikož režisér má v oblibě Královéhradecký kraj a několikrát ho již navštívil, dohodl se s paní starostkou Houdkovic a kulturní komisí, že na Rychnovsku promítne i svůj nový film Stáří není pro sraby. Jednalo se teprve o třetí veřejnou produkci.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.