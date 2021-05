Uctili jsme památku těch, kteří prohráli boj s covidem

Pro mnohé z vás bylo úterý 20. dubna docela obyčejným dnem, ale my, když jsme ráno, po delším čase opět společně odjížděli do Prahy na různá jednání, věděli jsme, že pro nás bude tento den něčím výjimečný a s sebou jsme si vezli něco, co běžně nevozíme…

Renata Maravcová a Petr Tojnar v Praze. | Foto: Petr Tojnar