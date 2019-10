Vzdělávaní v cizích jazycích je nesmírně důležité, obzvlášť v dnešní době, kdy se bez cizího jazyku téměř neobejdeme. Své o tom vědí i vyučující v rychnovské školce Láň. Učitelky mají za sebou intenzivní kurz angličtiny, který se konal v Česku i zahraničí.

Učitelky ze školky Láň absolvovaly jazykový kurz. | Foto: archiv školy

Mateřská škola Láň Rychnov nad Kněžnou považuje za jeden z důležitých ukazatelů kvality svého pedagogického sboru další vzdělávání učitelek. V oblasti jazykových kompetencí byl tento fakt naplněn zapojením do projektu EU v programu Erasmus+ s názvem Angličtina pro učitelky MŠ - English for kindergarden teachers. Délka projektu je 16 měsíců. Podnětem k přihlášení a zpracování projektové žádosti bylo obohacení nabídky aktivit pro děti o anglický jazyk a inovace Školního vzdělávací programu. Cílem je tedy zvýšení jazykové gramotnosti učitelek a následná implementace do předškolního vzdělávání.