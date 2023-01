Povídáme, povídáme a najednou je venku šero. A než se rozloučím, je tma. Sedám do auta a vyjíždím k domovu. Na večeři. A jak si tak jedu a dávám pozor, protože "okreska" nemá ani středový pruh a ani postranní, a silnice mi splývá s okolními zoranými poli, náhle vidím v dáli nějaké světlo. To vypadá na nějaké město. Nějaké velké osvětlené město. A na krajnici silnice přibývá parkujících aut. A pak to vidím… LIBIŠANY.

Silvestrovský výlet za prezidentem. Lidé na Hrádečku vzpomínají na Václava Havla

Domek osvětlený tisíci žárovičkami. I stromy před domkem se pyšní tisíci světly. I tam ve vršku stromu, kam člověk rukou ze země nedosáhne. Zastavuji a jdu se postavit do dlouhé fronty, kde si lidé mezi sebou sdělují své dojmy. V klidu a s úsměvem. Prostě vánoční čas, kdy lidé zapomenou na člověčí starosti. Takový lidový fejsbuk. Lidí je tolik, že se musí regulovat vstup, aby se kolem domku a po zápraží dalo vůbec pohybovat. A vše jde s úsměvem a pochopením. Nikdo nikam nepospíchá a kochá se podívanou kolem. Pán domu je ten, kdo lidi po skupinkách vpouští a paní domu (jak jsem zjistil později) častuje svařákem a nabádá,že se nic neplatí, že to je taková pozornost. Ono dokonce ani vstupné se nevybírá. Ten čas vánoční dělá s lidmi nevídané divy.

A co uvidíte? 176148 led žárovek, 5999 metrů svítících řetězů, 1686 m přívodních kabelů, 567 prodlužek, 480 zásuvek, 288 AAA alkalických baterií, 544 alkalických AA baterií. Mnoho figurek a postaviček zvířátek. Spotřeba 1,95 kWh. Díky paní Petře a panu Tomáši Hlouškovým. P. S. Jo, a ten svařák jsem dobrovolně zaplatil.

Jaroslav Černý

Podívejte se na video nazvané "Bránu zavíráme" z loňského ukončení svícení 6. ledna 2022: