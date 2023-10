Vypsáno je devět kategorií mužů, žen a veteránů. Pořadatelé z atletického oddílu SK Týniště nad Orlicí, z.s. připravili také odměny za překonání traťových rekordů, které drží Josef Pomikálek časem 31:07 min. (1999) a Anna Pichrtová časem 34:18 min. (2001).

Součástí sportovní akce budou ve spolupráci s Domem dětí a mládeže běžecké závody předškolních dětí až staršího žactva od 9 hodin. Všechny zúčastněné děti budou odměněny.

31. ročník silničního běhu Týnišťská desítka je zařazen do 35. ročníku východočeské Velké ceny v bězích mimo dráhu. Pořadatelem je Atletický oddíl Sportovního klubu Týniště nad Orlicí, z.s., akce odstartuje v sobotu 28. října 2023 v 10.30, závody dětí a žactva však už od 9 hodin. Start i cíl je u tělocvičny sídliště U dubu v Týništi nad Orlicí. Trať na 10 km směřuje od tělocvičny po asfaltové cestě asi 500 m sídlištěm a dále lesní cestou (převážně po asfaltu) na otočku (5,2 km). Po obrátce se pokračuje stejnou cestou zpět. Posledních 300 m vede z lesní cesty přímo do cíle k tělocvičně. Lesní cesta je v mírně členitém terénu s vyloučením silničního provozu.

Prezentace a šatny jsou v místě startu v tělocvičně U dubu. Startovné je 100 korun, platí se u prezentace. Žactvo běží zdarma. Výsledky budou zveřejněny na běžeckých stránkách internetu. ávodí se podle pravidel lehké atletiky. Všechny kategorie dospělých startují společně. Závodníci se závodu účastní na vlastní nebezpečí a odpovídají za svoji zdravotní způsobilost.

Kategorie:

A - muži do 34 let A - ženy do 34 let

B - muži 35 - 44 let B - ženy 35 - 44let

C - muži 45 - 54 let C - ženy 45 - 54let

D - muži 55 - 64 let D - ženy 55 a více let

E - muži 65 a více let

Předškolní děti – r. 2017 a mladší

Nejmladší žáci a žákyně II. – r. 2014 - 2016

Nejmladší žáci a žákyně I. – r. 2012 - 2013

Mladší žáci a žákyně – r. 2010 - 2011

Starší žáci a žákyně – r. 2008 - 2009

V cíli bude připravený čaj a sušenky. První tři závodníci v každé kategorii obdrží věcné ceny. V závodě žactva bude odměněn každý závodník.

Za překonání traťového rekordu v hlavní kategorii mužů a žen je vypsána odměna 1000 Kč.