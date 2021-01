Pandemie zasáhla i do průběhu této tradiční dobročinné sbírky, a tak po dobu trvání 5. stupně PES kolednické skupinky do ulic nevyjdou. Zdraví koledníků a dárců je pro Charitu na prvním místě.

Přesto věříme, že ani současná situace nezabrání tomu, abychom ve Vás opět nalezli oporu a že nám i nadále pomůžete pomáhat a pracovat pro druhé.



Aktuálně je možné Tříkrálovou sbírku podpořit návštěvou online koledy na tříkrálovém webu www. www.trikralovasbirka.cz a darem do online kasičky. Oblastní charitu Hradec Králové můžete podpořit také odesláním finančního daru na účet 66008822/0800 u České spořitelny, VS: 77705007 (variabilní symbol je důležitý pro specifikaci Oblastní charity Hradec Králové). Je možné přispět také do pokladniček přímo v Oblastní charitě Hradec Králové, Komenského 266, v Diecézní charitě Hradec Králové, Velké náměstí 37/ 46, HK, také v některých obecních úřadech regionu. Děkujeme Vám, každá koruna nám pomůže.



Výtěžek Tříkrálové sbírky 2021 pro Oblastní charitu Hradec Králové bude využit v rámci hospicové péče o nevyléčitelně nemocné a jejich rodiny v domácím prostředí, na přípravné práce, výstavbu a provoz specializovaného kamenného hospice ve Stěžerách. V rámci pečovatelské služby, dále odborného sociálního poradenství v těžkých životních situacích, zajištění provozně technického zázemí pro sociální služby a zdravotní péči, na podporu humanitárních projektů v Indii (5 %, např. školní autobus), krizového fondu pro pomoc při mimořádné události (3 % např. povodně)

Třetina z celkového výtěžku je určena na humanitární pomoc Charity ČR a další projekty na pomoc lidem v nouzi. Aktuální informace naleznete na www.charitahk.cz.

Oblastní charita HK