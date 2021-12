Přivítejte adventní čas v tvůrčí dílně Sýpky

V sobotu 27. listopadu se od 10 hodin bude konat v Sýpce – Muzeu Orlických hor v Rokytnici v Orlických horách tradiční tvořivá dílna Vítání adventu v Sýpce, během které si za pomoci muzejníků můžete vyrobit vlastní adventní věnec. Vše bude připravené na místě, přineste si pouze čtyři svíce v barvě, která se vám nejvíce líbí. Akce se koná od 10 do 17 hodin nebo do úplného rozebrání připraveného materiálu. Vstupné dobrovolné. Událost se uskuteční za dodržení platných protiepidemických opatření vlády ČR.

Po stopách cest a osudů českých krajanů v Americe

Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou ve spolupráci s Sdružením SPLAV zve na besedu s bývalou diplomatkou ČR a vysokoškolskou pedagožkou Hanou Havlovou na téma Po stopách cest a osudů českých krajanů v Americe“, která se koná v úterý 30. listopadu od 17:30 v Sýpce – Muzeu Orlických hor. Představeny budou témata cesta přes moře a začátky života v nové vlasti, rodinné výpravy do Ameriky z Rokytnice a osud Aloise Kareše, významného obchodníka z Vamberka (organizující jízdenky a lodních lístky po dlouhá léta v celých Čechách). Vstupné zdarma. Vstup na akci pouze za dodržení epidemiologických nařízení vlády o kulturních akcích.

Muzeum ve Vamberku obklopily skleněné skvosty Miluše Čechové

Vernisáž expozice „Skleněné vitráže Miluše Čechové“ se uskutečnila v pátek 19. listopadu a potrvá do 27. února 2022. Pod autorčinýma rukama vznikají stoly, zrcadla, lampy, zahradní objekty a mnoho jiného. Nezalekla se ani výzvy v podobě výplní oken pro přátele. Její vitráže zdobí interiéry a exteriéry nejen u nás, ale i v Chorvatsku, Slovinsku, Itálii, Austrálii, Rakousku, Nizozemí či Francii. V roce 2008 byla také spoluautorkou knihy o tvorbě vitráží „Tvoříme ze skla“. Na její nové samostatné výstavě v Muzeu krajky Vamberk je ke zhlédnutí výběr vitrážových obrazů, lamp, svícnů a mnoho dalších výrobků.

Zahájení adventu v Kvasinách

Rozsvícení vánočního stromu v Kvasinách se ukuteční poslední listopadovou neděli od 17 hodin u obecního domu, naproti hasičské zbrojnici, bez doprovodného programu.

Restaurace U Rufferů připravuje Zvěřinové hody

V sobotu 4. prosince budou U Rufferů po celý den v nabídce speciality z jeleního, dančího a kančího masa. Otevřeno od 12 hodin. Rezervace na tel. čísle: 731 522 189.

Koncert mladých kosteleckých hudebníků bude on-line

Koncert žáků Základní umělecké školy F. I. Tůmy v Kostelci nad Orlicí byl na programu ve středu 1. prosince ve Sdruženém klubu Rabštejn. Kvůli zhoršené epidemiologické situaci byl však zrušen. Zájemci ho mohou zhlédnout on-line na www.zus-kostelec.cz.

Muzeum hraček Stuchlíkovi otevře unikátní expozici betlémů

Od prosince bude v Muzeu hraček Stuchlíkovi v Novém Bydžově opět k vidění velkolepá expozice betlémů lidového sběratele, řezbáře a výtvarníka Ondřeje Vávry. K vidění budou betlémy jak starožitné tak i nové, betlémy z nejrůznějšího materiálu jako je papír, dřevo, papírmašé, keramika, sádra a textil. Betlémy velké, ale i miniaturní. Od Bavorska po českou provenienci. Jeden z nejatraktivnějších exponátů bude textilní betlém z chodských panenek, který si Ondřej Vávra nechal na zakázku vyrobit u Dany Hanušové z jižních Čech. Kromě tradičních chodských krojů a řemesel budou v betlému k vidění dva průvody. Tradiční tříkrálový a průvod adventní s Mikulášem, čertem, Barborkou, Luckou, Perchtou, sv. Ambrožem, atd. Nebudou chybět i autorské betlémy betlémáře Ondřeje Vávry. Za zmínku určitě stojí Bydžovské jesličky, které se rozrostly o pár nových scén.

Muzeum bude otevřeno v prosinci od úterý do pátku od 10 do 16 hodin, prosincové pátky jsou věnované nočním prohlídkám, které budou od 18 do 22 hodin. Pro všechny základní a mateřské školy plánujeme v měsíci prosinci možnost návštěvy muzea hraček a betlémů za snížené vstupné. Využijte tuto nabídku a domluvte si termín komentované prohlídky na tel. číslo 608 985 477. Veškeré informace na webu www.muzeumhracekbydzov.cz nebo na tel. 608 985 477.