Tip na výlet: Skanzen Veselý Kopec si užije celá rodina

Čtenář reportér Čtenář

/FOTO/ Vybavené roubenky, které vás přenesou do minulosti, přiblíží život a práci našich předků, a také krásná okolní příroda. Skanzen Veselý Kopec na Hlinecku je o prázdninách otevřen denně kromě pondělí od devíti ráno do šesti večer. Projít si ho můžete sami, zastavit se u toho, co vás zaujme – ideální tip na výlet pro rodiny s dětmi. Čtenář Jaroslav Černý se na Veselý Kopec vypravil první čtvrtek v měsíci, kdy bývá vstup do skanzenu zdarma. Děkujeme za fotografie.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Veselý Kopec. | Foto: Jaroslav Černý