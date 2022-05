Pro všechny dětské návštěvníky jsou připraveny zajímavé soutěžní úkoly o sladké odměny. Neváhejte a přijeďte si s námi zavzpomínat, zasoutěžit a pokochat se všemi exponáty. Sbírka se neustále rozrůstá a nabývá nevídaných rozměrů. Pro návštěvníky je připraveno mnoho lahůdek. Aktuálně jsou k vidění panenky googly a panenky firmy Gebruder Heubach, vyrobené v Německu kolem roku 1910. Mezi nejnovější skvosty panenek google patří Kestner 221 velikost 30 cm a voják od Hertel Schwab velikost 40 cm. Za zmínku určitě stojí i lepič plakátů a kuchař Gebruder Heubach, vyrobeno kolem roku 1915. A to není vše. V muzeu naleznete i opravdu krásný a ceněný unikát, pískajícího kluka tzv.Whistling Jim, tedy pískající Jim. Kluk je vysoký 38 cm, tělo je hadrové, plněné slámou, ruce z lisované papírové hmoty. Hlavička z takzvaného biskvitu, tedy druh porcelánu. V těle je ukrytý mechanismus, který po stlačení vydává zvuk a z úst se ozývá chlapcovo pískání.

Muzeum se pyšní i panenkou německého výrobce Hertel Schwab. Tato panenka byla vyrobena kolem roku 1900, má pravé lidské vlasy a skleněné spací oči. Propracované staré šaty doplňuje zimní rukávník a kolem krku opravdová kožešina z lasiček. Panenka je unikátní svou velikostí 90 cm. Tuto panenku se podařilo muzeu získat dražbou v Německu.

V muzeu si přijdou na své i pánové. K obrovskému funkčnímu kolejišti z roku 1913, sbírce dřevěných aut, traktorů a dalším lákadlům se nám povedlo instalovat rozsáhlou sbírku autíček, autobusů, pásáků a nákladních aut od výrobců: Ites, KDN, Kaden, Igra, Směr, Omnia, Chromotechna, Tatrasmalt, Drukov, Gama a jiné z let 1950 až 1990. Dále nově prezentujeme širokou nabídku českého výrobce KOVAP, od kterého zde najdete cca 120 druhů traktorů, nákladních aut a doplňků. Muzeum během roku také pořádá různé akce pro děti i pro dospělé.

Otevírací doba pro rok 2022:

Květen vždy pondělí až pátek od 10 do 14 hodin.

Červen až září od úterý do soboty od 10 do 16 hodin.

Prosinec od úterý do soboty od 10 do 16 hodin.

Prosincové pátky noční prohlídky od 18 do 22 hodin.

Pro jiný termín prohlídky volejte na tel. číslo 608 985 477 propagace a marketing muzea – Michaela Bousová. Pro výkup hraček a nabídku hraček do expozic volejte na tel. číslo 604 554 114 - Hana Stuchlíková Těšíme se na vás.

Za muzeum hraček Michaela Bousová