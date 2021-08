Perfektní servis vodáckého tábořiště v Cakli u Ústí nad Orlicí přispěl k vysoké návštěvnosti, kdy mimo půjčovny plastových kánoí a vodáckého vybavení zajišťuje přepravu těchto lodí na trase Letohrad – Choceň včetně instruktorských služeb ke sjíždění atraktivních úseků Tiché Orlice.

Patnácti kilometrová trasa z Letohradu do Cakle se proplétá četnými meandry s tajemnými tůňkami pod příkrovem větví lemujících stromů. Loubí vytvořené korunami vrb a olší je s pronikajícími slunečními paprsky pohádkově prosvětleno duhovým třpytem poletujících vážek. Navíc to je místo přírodní rezervace se spoustou vodního ptactva - inu ráj na pohled. Vplutí do skutečného Nebíčka, název části obce Hnátnice, jakoby přinesla tato idyla.

Další část s rychlejším tokem a skotačícími vlnkami je prověrkou dovedností kanoistů. Kdo nehraje s řekou stejnou notu, okusí teplotu vody. Následující černovírský splav proto většina raději volí obejitím po suchu. Plavba končí v tábořišti v Cakli opékáním buřtů na venkovním ohništi, improvizovaným letním kinem s fotbálkem na notebooku vodáků a následně libým spánkem pod stanem, v karavanu, či indiánském Tee-Pee s uspávajícím šuměním toku Orlice. Ráno nabízí bohatý sportovní program na volejbalovém a petangovém hřišti, střelbu z luku či trénink na strojích na posilování, pro děti pak Tarzanovo hřiště. S adrenalinem pod dozorem instruktorů lze vylézt na horolezeckou stěnu nebo zkusit cvičnou via ferrata. Vzrušující zábavou i pro diváka je jízda na paddleboardu a slackline, kde však obvyklé hlasité žbluňk je zvukem konce produkce a pro akrobata dokonalým osvěžením. Příjemné zahřátí poté jistě poskytnou grilované makrely.

Neméně zajímavou je trasa od soutoku Tiché Orlice a Třebovky směrem na Choceň. Nalodění je nedaleko hlavního nádraží v Ústí nad Orlicí a tak se stalo oblíbených cílem rodin z Prahy. Plavba probíhá svěží zelení bujné vegetace otevřenou krajinou s jedním z nejhezčích zátiší, zvaným na Luhu, ale i džunglí nepřeberného množství meandrových zatáček. Obtížnost je dána zejména četným přenášením nesjízdných jezů. Při zastavení v kempu U Konťáku v Brandýse nad Orlicí lze navštívit památník Jana Amose Komenského, který stojí v místě srubu, kde se skrýval před svými pronásledovateli. Nezabloudit v naproti umístěném přírodním labyrintu je výzvou pro zkušené cestovatele. Další splutí do Chocně probíhá ve vysokých hlinitopísčitých březích v přírodní kulise sklánějících se větví stromů. V zákrutech Tiché Orlice se objevují až pětadvacet metrů vysoké opukové stěny nejrůznějších tvarů, které jsou součástí strmých skal přírodní rezervace Peliny. Tato oblíbená sezona sjíždění zajímavých přírodních úseků Tiché Orlice bude ve vodáckém tábořišti v Cakli s technickým zajištěním a s dohledem instruktora pokračovat až do 30. září.

Stanislava Dvořáková