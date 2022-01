„Na lyžařský výcvik jsme odjížděli v devět hodin večer z Hradce Králové. Po deseti hodinách v autobuse, které jsme většinou prospali, jsme byli na místě. Hned po příjezdu jsme se rychle ubytovali a autobusem vyrazili na sjezdovku. Tady si nás naši učitelé rozdělili podle toho, jak kdo uměl lyžovat. Někteří z nás jezdili na lyžích, jiní na snowboardu. Lyžaře vedl p. učitel Bastl a snowboardisty p. učitel Ošťádal. Odpoledne jsme si už vyzkoušeli opravdovou sjezdovku. A těch tam bylo skoro 37 km. Všechny jsme je za těch pár dní nesjeli, ale i to, co jsme zvládli, stálo za to. Asi největším zážitkem byla jízda vláčkem na vrchol Mölltalerského ledovce, který leží ve výšce 3 122 m, a to jsme vyjížděli z výšky 1 267 m. Sjezd dolů byl dlouhý téměř 8 km. Také se nám líbil výjezd na vyhlídku Kals-Matrei do výšky 2 422 m. Na vrcholu je moderní prosklená restaurace, ze které byl nádherný výhled na nejvyšší horu Rakouska monumentální Grossglockner (3 798 m). I odtud jsme už sami bravurně sjížděli dolů do údolí.“

Těch pár dní strávených v prosluněných rakouských horách byl pro studenty Střední školy – Podorlické vzdělávací centrum z Dobrušky opravdovým zážitkem, na který mnozí v této pro nás tak složité době určitě dlouho nezapomenou.

Jana Melicharová, SŠ – PVC Dobruška