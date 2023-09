/FOTO/ Téměř sedmdesát studentů prvních ročníků ze Střední školy – Podorlického vzdělávacího centra z Dobrušky zahájilo své studium na střední škole adaptačním kurzem v Orlických horách. Jeho cílem bylo, aby se seznámili a hlavně poznali nejen mezi sebou, ale aby také poznali své třídní učitele. A tak se jim na čtyři dny stala domovem chata Radost na Plasnici v Orlických horách.

Z adaptačního kurzu. | Foto: Jana Melicharová

A že si těch několik dní mimo školu opravdu užili, o tom se rozepsala Karolína Šafářová, studentka 1. ročníku oboru Informační technologie: „Adapťák, jeden z prvních malinkých a počátečních krůčků k nové etapě života. Možná to může vyznít nadsazeně, ale bez něj by to bylo mnohem těžší. První den jsme se postupně rozkoukávali a zkoumali okolí, další dny už jsme měli o zábavu postaráno. Hned první odpoledne přijela na besedu dobrušská Městská policie a Horská služba z Deštného. Ve středu jsme šli na golf, ve čtvrtek někteří na Špičák, jiní navštívili Český Hobitín s tradičními domečky v Šedivinách. Pro nás ale bylo nejdůležitější, že jsme se všichni poznali a strávili spolu úžasné chvilky. Poznali jsme, jaký kdo má smysl pro humor, nebo co se mu pro změnu nelíbí. Poznali jsme se nejen mezi sebou, ale také s částí pedagogického sboru, a to nejen po pedagogické stránce, ale i po té lidské. Jsou fajn! Studium na střední škole je pro nás novou výzvou, která určitě nebude jednoduchá. Ale věříme tomu, že si školní léta užijeme stejně, jako jsme si užili adaptační kurz.“

Filip Bednář, budoucí nástrojař, své zážitky doplnil o zážitky z dalších aktivit, jako byla střelba ze vzduchovky, fotbal, balancování na chůdách nebo hra kubb. I on se přiznal k tomu, že zde prožil krásné chvilky a že si zde našel nové kamarády. A že všichni určitě budou na tento kurz dlouho rádi vzpomínat. Dnes už je pro všechny „prváky“ ze Střední školy – Podorlického vzdělávacího centra z Dobrušky adaptační kurz jen minulostí s hezkými vzpomínkami, protože už zažívají běžný školní život s novými zážitky a prožitky.