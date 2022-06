Počasí se nám přímo vyletnilo a my jsme si tak mohli užít krásnou slunečnou plavbu. Kolem odpoledních hodin jsme připluli do naší cílové destinace. Po předání zapůjčených korábů jsme se vrhli na postavení našich dočasných obydlí. Večer jsme si v přátelské atmosféře opekli buřty. Ráno už ale tak slunečné nebylo, museli jsme rychle sklidit naše dočasná obydlí, která nám promočil noční déšť, a vyrazit na exkurzi do firmy Alpha Vehicle Security Solutions Czech s. r. o. nacházející se na druhé straně Týniště.