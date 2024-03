Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum Dobruška pořádala společně s brněnskou firmou SolidVision již 14. ročník celostátní studentské soutěže v programování v programu SolidCAM. Ten je určený pro programování CNC obráběcích center a studenti se ho běžně učí ve studijním oboru Mechanik seřizovač.

Ze soutěže. | Foto: Jana Melicharová

Letošního ročníku se zúčastnilo 25 studentů z devíti technických středních škol z celé republiky. Ti měli během 90 minut vymodelovat díl, u kterého pak hodnotící komise hodnotila efektivní postup při programování, použití vhodných nástrojů a technologie a počet operací. I když na první pohled vypadal zadaný díl velmi složitě, všichni soutěžící se úkolu zhostili svědomitě a s přehledem, kdy při závěrečném hodnocení porota musela konstatovat, že bodové rozdíly mezi soutěžícími byly opravdu minimální.

Soňa Urbanová, EDU manažerka z firmy SolidVision, pak k významu samotné soutěže dodala: „Já jsem ze soutěže absolutně nadšená. Ta slouží nejen ke zviditelnění samotných škol, ale zároveň je to jakýsi hnací motor pro samotné žáky, kteří si formou soutěže mohou ověřit svoje znalosti a zjistit, kde se mohou ještě zdokonalovat, aby příští rok byli ještě lepší. A ještě jsem nadšená z prostředí samotné školy, která svým strojním vybavením opravdu patří ke špičkám nejen pro samotné žáky, ale i pro jejich rodiče, kteří se určitě zajímají o to, kam půjdou jejich děti studovat.“

A kdo celou soutěž vyhrál, to asi není tak podstatné (i když to byl Stanislav Svoboda ze SPŠ a VOŠ Sokolská, Brno), protože vyhráli všichni, kteří se zúčastnili. A co je potěšující, že už mezi chlapce v čistě strojírenském oboru pronikla i jedna dívka. Byla jí Lucie Sahánková z Vyškova.

Michal Ševčík, zástupce firmy SolidCAM Izrael, která dodává právě tento program po celém světě, soutěž v samotném závěru zhodnotil slovy: „Žijeme v překotné době, proto rostoucí význam vzdělávání a změna vzdělávání musí být podporována a plně rozvíjena. Proto je dobře, že takovéto soutěže existují a že i Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum z Dobrušky se do tohoto procesu se ctí zapojila.“