Exkurze se zúčastnili studenti 1. ročníku učebních oborů a několik studentů z IT oborů. V družstvu je především lákala bioplynová stanice, kterou tu už několik let mají, a o které se ve fyzice učí. Tady si všichni názorně zopakovali, že je to zařízení, ve kterém se díky procesu řízené fermentace mění mokrá biomasa na bioplyn. Zpracovávat se v ní také dají nejen tekuté a pevné výkaly hospodářských zvířat, ale i siláž. Výsledkem produkce bioplynových stanic je elektrická energie, ale i teplo. Celé zařízení si všichni podrobně prohlédli, a to nejen ze země, ale i z vrchu. To totiž nahlédli do jedné z nádrží, kde byla právě zpracovaná biomasa.