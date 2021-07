Studenti Obchodní akademie T. G. Masaryka Kostelec nad Orlicí se zapojili do celorepublikové akce „Ukliďme svět“. Našli „poklady“, které do přírody rozhodně nepatří.

Celorepublikové akce „Ukliďme svět“ v Kostelci nad Orlicí. | Foto: Jana Nunvářová

Dne 28. června se naše škola zapojila do dobrovolnické úklidové akce „Ukliďme svět“, která probíhá na území celé České republiky pod záštitou Českého svazu ochránců přírody. Naši studenti prošli naplánované trasy po Kostelci nad Orlicí a byli překvapeni, co vše našli na ulicích, v lesích i v řece Orlici, kterou čistila třída 3.C na raftech. Vedle velkého množství nedopalků, roušek a papírků našli také brusle, volejbalový míč a další „poklady“, které do přírody rozhodně nepatří.