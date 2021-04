Již pátým rokem se Obchodní akademie T. G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí zapojila do mezinárodní Ekonomické olympiády, pořádané Institutem ekonomického vzdělávání (INEV) ve spolupráci s Českou národní bankou (ČNB). Cílem této soutěže je rozvoj klíčových schopností a znalostí studentů v oblasti ekonomie a financí, hledání nových nadějných ekonomů a současně analýza stavu ekonomického vzdělávání na středních školách.

Ekonomická olympiáda on-line. | Foto: archiv školy

Do Ekonomické olympiády se každoročně zapojuje okolo 20 tisíc studentů z různých středních škol z České republiky, Slovenska a letos také poprvé z Maďarska. Letošní školní a krajská kola Ekonomické olympiády byla velmi netradiční. Celá soutěž probíhala online a studenti byli testováni přímo ze svých domovů. Ve školním kole, které se konalo od 23. listopadu do 4. prosince, bylo otestováno celkem 210 našich studentů z prvních až čtvrtých ročníků. Do krajského kola postoupilo šest studentů, tedy maximální počet z jedné školy.