Třetí místo obsadili studenti Jiří Mencl, Jindřich Mencl a Jakub Štěpán ze Střední školy – Podorlické vzdělávací centrum z Dobrušky v krajském kole soutěže T-PROFI Talenty pro firmy, kterou pořádá Hospodářská komora České republiky.

Třetí místo obsadili studenti ze Střední školy – Podorlické vzdělávací centrum z Dobrušky v krajském kole soutěže T-PROFI Talenty pro firmy. | Foto: Jana Melicharová

Soutěž je určena žákům a studentům základních a středních škol, které má vést k prohlubování kreativního myšlení a k rozvoji základních praktických dovedností, nezbytných pro pozdější úspěšné uplatnění v profesní praxi. Celá soutěž je zaměřena na rozvíjení jemné motoriky a na uplatnění ve fiktivním pracovním prostředí z oblasti strojírenství, kde v současné době chybí mladí talentovaní absolventi.

Družstvo, které se soutěže účastní, tvoří jeden kapitán, kterým je zástupce firmy, jeden odborný doprovod, což je pedagogický dozor, a tři žáci ze základní školy a tři žáci ze střední školy. Letošní mezinárodní krajské kolo se konalo v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové a zúčastnilo se ho osm týmů, šest z našeho kraje a dva týmy z Polska.

Jak oživit Dobrušku? O nové investici poprvé rozhodují sami obyvatelé města

Samotné zážitky ze soutěže zachytili bratři Jiří a Jindřich Menclovi, kteří Střední školu – Podorlické vzdělávací centrum z Dobrušky v Hradci Králové reprezentovali: „Do krajského kola jsme se dostali přes okresní kolo, které jsme vyhráli. Tam jsme vyráběli fungující lanovku ze stavebnice Merkur. V krajském kole už to bylo složitější. Náš tým tvořil zástupce firmy SV metal spol. s. r. o. z Divce u Hradce Králové, náš učitel odborného výcviku Petr Jarkovský, tři žáci ze základní školy z Albrechtic nad Orlicí a my ještě s Jakubem Štěpánem. A to dospělí členové týmu mohli jenom radit, montovat jsme mohli jenom my, žáci a studenti. Měli jsme za úkol ze stavebnice Merkur v daném časovém limitu vyrobit model auta, které se mělo ovládat aplikací z mobilního telefonu. Součástí práce ještě měla být závodní dráha, kterou museli projet všichni soutěžící. A nám se to opravdu podařilo ve skvělém čase. Skončili jsme tak třetí, což je pro nás a pro naši školu úžasný úspěch.“

A není to jediný úspěch této školy v technických a také robotických soutěžích, Střední škole – Podorlické vzdělávací centrum z Dobrušky se opravdu daří.

Jana Melicharová

SŠ-PVC Dobruška