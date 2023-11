/FOTO/ Na letošním mistrovství světa v silovém trojboji uspěl Pavel Jonák, student Střední školy – Podorlické vzdělávací centrum z Dobrušky. Student 2. ročníku studijního oboru Mechanik strojů a zařízení z mistrovství v Maďarsku přivezl zlato.

Pavel Jonák, student Střední školy – Podorlické vzdělávací centrum v Dobrušce, si z mistrovství světa přivezl zlato. | Foto: Jana Melicharová

Silový trojboj je silový sport, ve které závodník plní tři disciplíny, a to dřep, bench-press a mrtvý tah. Tento sport je podobný vzpírání a je fyzicky velmi náročný, neboť je založený na zvedání činky s co největší zátěží. V dřepu má závodník činku položenou na trapézovém svalu a musí s ní zvládnout dřep, v bench-pressu zase zvedá činku vleže na lavici, v mrtvém tahu jde o zvednutí činky s co největší váhou ze země. A právě v těchto disciplínách byl Pavel Jonák, student Střední školy – Podorlické vzdělávací centrum z Dobrušky na letošním mistrovství světa nejlepší.

Sám o svém úspěchu tento student 2. ročníku studijního oboru Mechanik strojů a zařízení vypráví: „S vlastním silovým trojbojem jsem opravdu začal až ve čtrnácti letech, kdy jsem poprvé závodil na mistrovství světa na Slovensku. Ale už před tím jsme chodil do posilovny, kde jsme se zaměřovali na tyto silové sporty, protože mě to bavilo a měl jsem kolem sebe lidi, kteří mě opravdu podporovali a podporují dodnes. Také k tomu, kde jsem dnes, mi hodně pomohl parkur, při kterém jsem si zpevňoval tělo. Vlastní silový trojboj je už ale o něčem jiném.“

Pavel Jonák je zařazený do kategorie 18 až 19 let a hmotnosti 100 kilogramů. „V té jsem také soutěžil na letošním mistrovství světa organizace GPC, které se konalo v maďarské Kiskunfélegýháze. A vyhrál jsem celkovým výkonem 650 kg, kdy jsem v dřepu vzepřel 240 kg, v bench pressu 165 kg a mrtvém tahu pak 245 kg. Tento úspěch bych nezískal bez podpory trutnovského klubu Powerlifting, který vede Libor Hurdálek. A protože mě tento sport opravdu baví a je stále co zlepšovat, tak věřím, že na příštím mistrovsví budu ještě lepší,“ říká.

Těmito slovy končí své vyprávění ve společnosti nepřehlédnutelný skromný student Střední školy – Podorlické vzdělávací centrum z Dobrušky, který je nástupcem Alexe Maryšky. Ten v této škole také studoval a ten zase byl mistrem světa v bench pressu.

Jana Melicharová

SŠ – PVC Dobruška