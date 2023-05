Exkurzí na soudní jednání v Rychnově si zpestřila výuku třída 3.A z Obchodní akademie T. G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí. Článek zaslaly Michaela Seidlová a Eliška Francová z 3.A, děkujeme.

Třída 3.A z kostelecké obchodní akademie se zúčastnila exkurze na Okresním soudě v Rychnově nad Kněžnou. | Foto: Michaela Seidlová, Eliška Francová, 3.A

Dne 18. dubna se třída 3.A zúčastnila exkurze na Okresním soudě v Rychnově nad Kněžnou. V 8 hodin jsme se sešli s paní učitelkou Saňákovou před budovou soudu a poté jsme každý jednotlivě prošli bezpečnostní kontrolou, kterou vedli strážníci, aby se ujistili, že u sebe nemáme žádné zbraně.

Po chvíli čekání jsme se usadili v soudní síni, kde měl soud rozhodnout z hlediska rodinného práva o tom, zda bude schválen návrh o častějším vídání dětí pro jednoho z rodičů. Bohužel jsme přibližně po 10 minutách byli požádáni, abychom opustili sál, protože si to jeden z účastníků přál. To nás velmi mrzelo, ale aspoň víme, že i to se může stát.

Během čekání na další jednání nás páni strážníci provedli, ukázali nám cely a některé další prostory Okresního soudu. Poté jsme se zúčastnili druhého jednání, kde se jednalo o návrh matky, aby bylo její dítě svěřeno pouze do její péče, protože otec dítěte nejevil žádný zájem. Jednání skončilo šťastným koncem. Tímto naše exkurze končila.

Určitě pro nás bylo velmi zajímavé a přínosné se účastnit soudního jednání. Do jiné pozice, než byla pozice veřejnosti, bychom se ale raději dostat nechtěli.

Michaela Seidlová, Eliška Francová, 3.A

Zdroj: Grafik redakce