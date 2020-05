Stavíme dálnici!

Dílo rychnovského rodáka Anatola Provazníka, má překvapivý název Stavíme dálnici! V tempu marcio maestoso je skladba předepsána pro mužský deklamační sbor, první a druhou trubku (v ladění C), třetí trubku C, první a druhý kornet F, třetí a čtvrtý kornet F, první a druhý trombon, třetí trombon a tubu plus tympány.

Stavíme dálnici! | Foto: Josef Krám